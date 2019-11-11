​Команда Сургутского района выиграла во Всероссийском конкурсе «Проектный Олимп»

Инвестиционная стратегия Сургутского района признана «Лучшим проектом года» в стране и заняла второе место в категории «Малые проекты».

На участие в конкурсе были поданы заявки от федеральных, муниципальных структур и крупных государственных корпораций. Команде Сургутского района удалось одержать победу среди 30 конкурентов в номинации «Лучший проект года». Жюри оценивало не только сам документ, но и элементы проектного управления: как формировалась команда, кого привлекали к помощи в разработке, как управляли проектом, и пр.

Над стратегией района работали ученые из сургутского и московского университетов, банки, Агентство стратегических инициатив, представители бизнеса и многие другие.

Главной целью стратегии является создание благоприятных условий для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности.

«Для чего нужен бизнес населению? А для того, чтобы создавались новые рабочие места со стабильной заработной платой, наполнялся бюджет, на который строятся объекты образования, культуры, спорта и так далее. Прирост есть, динамика у нас положительная», – поделилась Елена Мельникова, начальник управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления.

С другой стороны, внедрение проекта помогло сформировать инвестиционные площадки и предложения, поспособствовало сокращению административных барьеров, выявлению необходимых форм финансовой поддержки.

В целом к внедрению проектного управления в Сургутском районе подошли с особой серьезностью:

«Обсуждали эффективность, были сомнения: не станет ли это очередной бумажной волокитой и прочее. Сегодня именно в рамках проектного управления мы реализуем проекты по строительству школ по концессии, строим сады и спортивные объекты на условиях инвестиционных договоров, реализуем проект ТДК, и много чего ещё. Спросите, чем отличаются эти проекты от обычных строек? Да ничем, с точки зрения жителя, например. Главное ведь, чтобы объект был построен. Но тут вопрос в сроках, средствах и механизмах. А решать эти задачи и управлять проектом гораздо эффективнее в рамках проектного управления. Тут уж не забалуешь: сроки, постоянный мониторинг, контроль. Но и оперативная помощь тоже гарантирована! И это отмечают наши инвесторы — реакция мгновенная. Ведь проектный комитет лично возглавляет Андрей Трубецкой. Работаем командой: без проволочек и на результат», – рассказала Елена Мельникова.

В финал федерального конкурса Сургутский район вышел сразу в двух номинациях «Лучший проект года» и «Система управления проектной деятельностью». В конце ноября в Москве пройдет заключительный этап конкурса и станут известны результаты конкурса по номинации «Система управления проектной деятельностью».