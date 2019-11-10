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​Более восьми тысяч многодетных семей в Тюменской области бесплатно получили земельные участки под дом

Фото afy.ru
Фото afy.ru

Более восьми тысяч семей в Тюменской области бесплатно получили земельные участки под строительство дома. Эта сумма набралась в течение всех лет действия закона «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей», он был принят в регионе в 2011 году, пишет «Тюменская линия».

В настоящий момент еще 4,8 тысячи многодетных тюменских семей ждут своей очереди на получение земли. Как сообщают в пресс-службе Тюменской областной думы, в 2018 году участки получили 1,3 тысячи семей, всего им отдали 118 гектаров земли (в среднем каждая семья получила около 900 квадратных метров), за восемь месяцев 2019 года были облагодетельствованы 754 семьи. Всего за время действия закона в собственность многодетных тюменцев отдано 865 гектаров.

Стоит отметить, что приоритет в очереди на получение земли имеют семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида, или где один из родителей является инвалидом.


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10 ноября в 18:06, просмотров: 966, комментариев: 2


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Комментарии:
Швондер
не нравится
11 ноября в 11:16
Честно написано: "облагодетельствованы".
Кинули подачку
Сергей Б
не нравится
11 ноября в 12:06
Еще 4,8 тысячи семей ждут своей очереди.

Или в России земля закончилась, или собака на сене сидит.

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