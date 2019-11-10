​СМИ: на Урале в тюрьму посадили парня, планировавшего массовое убийство в школе

На шесть лет осужден 17-летний житель города Кунгур Пермского края в связи с подготовкой к массовому убийству в школе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «КоммерсантЪ». Согласно материалам СМИ, несовершеннолетний купил мачете и булаву, а также изготовил два взрывных устройства, и готовился устроить резню в школе №10 (сам он при этом учился в сельскохозяйственном колледже). В один момент он пытался проникнуть в школу, но ему не дали этого сделать охранники, а затем полиция присмотрелась к парню и решила провести обыск – у него дома и обнаружились потенциальные орудия массового убийства.

В итоге его осудили по трем статьям – о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, незаконном изготовлении взрывных устройств, а также покушение на убийство из хулиганских побуждений.