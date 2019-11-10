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​Министр просвещения высказалась о возможной отмене домашних заданий в школах

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что отмена домашних заданий в школах возможна в отдельных регионах, которые смогут перестроить учебный процесс без дополнительных вливаний из бюджета. В частности, она похвалила идею так называемых «школ полного дня», когда дети проходят обучение до 18 часов, и в том числе выполняют условные «домашние задания» вместе с учителями, сообщает «КоммерсантЪ». В частности, в Белгородской области до 2021 года половина школ перейдет на этот режим работы, однако тиражировать эту практику на все регионы министерство просвещения не будет – каждый субъект федерации будет решать подобный вопрос самостоятельно.

Дискуссия о возможной отмене домашних заданий началась после заявления губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Он жестко раскритиковал существующую систему, когда ребенок, зачастую, вместе с родителями, проводит многие часы за домашними заданиями, что травмирует и тех, и других, и призвал отказаться от этой «плохой многолетней привычки».


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Сегодня в 11:53, просмотров: 246, комментариев: 5


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:29
Да, но прежде чем отказаться от домашнего задания, надо обеспечить качественное образование в школе. А это, классы по пятнадцать человек и неперегруженные педагоги с достойной оплатой труда.
Будулай Алмазов
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Сегодня в 14:03
А когда школы и так в 2 смены работают, то придется на круглосуточный режим переходить.
Dochimacho
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Сегодня в 15:03
Раньше это называлось продленка. И продленка предполагала таки делание домашнего задания. Кстати, увеличение нагрузки на учителя потребует расширение штатного расписания. В Белгороде денег много?
444 Сергей Б
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Сегодня в 15:17
Да, но прежде надо в десятки раз увеличить финансирование науки и образования (а заодно и здравоохранения, и массового спорта, надо же здоровых детей учить здоровым учителям). Сделать человека - гражданина России, его права и свободы, его благосостояние, здоровье и развитие главным предметом заботы государства, всего государственного аппарата, а не бесконечное удержание воцарившейся навеки вечные неподконтрольной народу путинской вертикали чиновников-миллиардеров. Правда, для этого совершенно точно придется закрыть на переучет имперские путинские хотелки для недалеких тоскующих по советской империи телезрителей: Крым, Чечню, ЛДНР, Осетии с Абхазиями, Сирию, Ливию, Венесуэлу, Африку и прочую Океанию, обходящиеся российским налогоплательщикам в десятки и сотни миллиардов долларов, посадить на голодный паек лживых госпропагандистов с их итальянскими виллами, всемогущую администрацию президента, гебистов, которые бюджетные деньги просто не считают, арматы с искандерами засунуть по-дальше в одно место, чтобы они никого не смешили. И любой нормальный человек понимает, что не сменив нынешнюю власть узурпаторов, воровские приоритеты которой мы за двадцать лет выучили наизусть, ничего из перечисленного не получится.
Вы к этому готовы? Нет. Эта власть вас и многие миллионы уважаемых телезрителей вполне устраивает. Вы за нее горой, любого, выступающего против путинских друзей-миллиардеров готовы с грязью смешать. Тогда стоит ли заикаться о "качественном образовании" с "классами по пятнадцать человек и неперегруженными педагогами с достойной оплатой труда"? Просто нелогично.
444 Dochimacho
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Сегодня в 15:54
В Белгородской области с деньгами все нормально. Как у других. 10 миллиардов бюджетного дефицита. И зарплаты учителей в школах полного дня... обещают в течение двух лет повысить на 50%. Правда, сопредседатель профсоюза «Учитель» говорит: «Судя по тому, что планируется в сфере оплаты учительского труда, авторы проекта "Доброжелательной школы" имеют еще более слабую связь с реальностью. Увеличение зарплаты белгородских педагогов хотя бы на 50 процентов требовалось еще вчера и притом без увеличения нагрузки, а только за то, что они уже делали. И только для того, чтобы хотя бы приблизить жизнь педагогов к соответствию выполняемым задачам.Уже сейчас ими выполняемым, до наступления всеобщей доброжелательности». По данным Белгородстата на август средняя зарплата учителя в области – 24 000 рублей...

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