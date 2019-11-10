​Министр просвещения высказалась о возможной отмене домашних заданий в школах

Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что отмена домашних заданий в школах возможна в отдельных регионах, которые смогут перестроить учебный процесс без дополнительных вливаний из бюджета. В частности, она похвалила идею так называемых «школ полного дня», когда дети проходят обучение до 18 часов, и в том числе выполняют условные «домашние задания» вместе с учителями, сообщает «КоммерсантЪ». В частности, в Белгородской области до 2021 года половина школ перейдет на этот режим работы, однако тиражировать эту практику на все регионы министерство просвещения не будет – каждый субъект федерации будет решать подобный вопрос самостоятельно.

Дискуссия о возможной отмене домашних заданий началась после заявления губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Он жестко раскритиковал существующую систему, когда ребенок, зачастую, вместе с родителями, проводит многие часы за домашними заданиями, что травмирует и тех, и других, и призвал отказаться от этой «плохой многолетней привычки».