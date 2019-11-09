В Югре будут оказывать бесплатную юрпомощь пострадавшим дольщикам, КМНС, инвалидам и пенсионерам

В Югре внесли поправки в закон о бесплатной юридической помощи для граждан. В список попали пострадавшие дольщики, коренные малочисленные народы и еще десять категорий югорчан, включая инвалидов первой группы, ветеранов Великой Отечественной войны и граждан старше 65 лет.

С информацией об оказании бесплатной юридической помощи и списком адвокатов, к которым можно обратиться в Сургуте, можно ознакомиться на официальном портале администрации и на сайте департамента внутренней политики Югры.

Кроме того, бесплатное консультирование можно получить в Юридической клинике на базе Сургутского государственного университета по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, 1, кабинет № 715, в часы работы с понедельника по субботу с 09.00 до 18.00, предварительно записавшись по телефону: 8-912-519-4075.

Консультативную помощь дольщикам, желающим расторгнуть договоры или перевестись в жилые дома, которые имеют более высокую степень готовности, оказывают сотрудники правового управления администрации города. Консультации осуществляются в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Список сотрудников и контактные телефоны тут