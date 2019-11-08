Где в Сургуте купить квартиру в тихом квартале

В 30 микрорайоне г. Сургута в тихом месте расположены два дома близнеца — «Азбука» и «Клюква». Они находятся в 130 метрах от дороги и образуют единый архитектурный ансамбль. «Азбука» уже совсем скоро откроет двери своим новым жителям.

Новый дом «Клюква» , будет введён в эксплуатацию уже в 2020 году — это продолжение проекта «Азбука».

Аналогично «Азбуке» здесь предусмотрены квартиры со smart-планировками — студии с 1 или 2 спальнями. В них — просторные кухни-гостиные, увеличенное остекление окон, улучшенная звукоизоляция. Интересных технических и интерьерных решений в проекте заложено много. Если говорить о последних, то особенного внимания заслуживают дизайнерские подъезды. Ведь сюда жилец или гость заходит в первую очередь.

Подъезды в «Клюкве» выполнены также, как и в жилом доме «Азбука», в современном классическом стиле. Только новый дом — это отсылка к Франции, элегантности и благородству, некоторому шику и особому вкусу.

Благодаря концепции «двор без машин», обустройству игровых и спортивных площадок, а также мест для отдыха, у домов «Клюква» и «Азбука» будет функциональная придомовая территория.

Посмотреть планировки, а также оставить заявку на встречу с менеджером можно на сайте ssthm.ru. Также можно написать в сообществах в социальных сетях или позвонить по телефону: 8 (3462) 55-03-15. Офис продаж: ул. Каролинского 14/1