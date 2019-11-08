​Анатолий Сименяк с рабочим визитом посетил детский сад «Рябинка» в Барсово

В летний период в детском учреждении обновили кровлю и вентиляцию здания. Привели в надлежащий вид потолки лестничной клетки и пищеблока, которые расположены в пристрое. Там же, но в цоколе, частично выполнили ремонт, связанный с подтеканием грунтовых вод.

Гульнара Рытова – заведующий детским садом «Рябинка» и депутат, представляющий в районной Думе интересы барсовчан. Значительный опыт работы руководителем выработал у неё к ремонту свой подход, который не подводит: подрядчик переходит на новый уровень работ, только после того, как за предыдущий этап получит оценку «отлично». – Правильно, чтобы не переделывать, – отмечает председатель Думы. Вместе с Гульнарой Мухаметовной Анатолий Сименяк проходит по территории детского сада, оценивая все что сделано.

– В 2020 году запланирован текущий ремонт прачечной и дальнейшая гидроизоляция цоколя, – рассказывает Гульнара Рытова. – Это будет стоить примерно 2 миллиона рублей.

Изменения произошли и внутри основного здания. Теперь в «Рябинке» на одну групповую ячейку стало больше – всего 16. Руководитель детского сада с гордостью открывая двери с надписью «Улыбка», приглашает оценить помещение, которое было перепрофилировано. Раньше здесь располагался методический кабинет, сейчас же это – светлое, зонированное уютное пространство для маленьких жителей Барсово.

На весь ремонт в здании сумма расходов составила более 1,5 миллионов рублей. В ходе осмотра объекта у Анатолия Сименяка не возникло замечаний к результатам работ подрядчика. По его мнению, Гульнара Рытова умело руководит всеми процессами в учреждении. Запланированный ремонт сделан качественно и в срок.