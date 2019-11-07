8 и 9 ноября День ипотеки и рефинансирования в Запсибкомбанке

Только два дня, 8 и 9 ноября, будет действовать специальная ставка по ипотеке для всех. Впервые во всех офисах Запсибкомбанка пройдет День ипотеки и рефинансирования – беспрецедентное мероприятие, на котором посетители могут оформить или рефинансировать ипотеку по единой для всех клиентов ставке – 8,9% годовых.

Условия кредитования:

период подачи заявки – только 8 и 9 ноября 2019 года;

ставка 8,9% годовых действует весь период кредитования при условии личного и имущественного страхования;

срок кредита – до 30 лет;

первоначальный взнос – от 20% от стоимости недвижимости. По кредитам на рефинансирование: сумма кредита – до 80% (вкл.) от оценочной стоимости недвижимости, оформляемой в залог банку.

В рамках мероприятия по ставке 8,9% можно купить недвижимость на первичном или вторичном рынке (кроме земельных участков), а также рефинансировать ипотечный кредит других банков (не входящих в группу ВТБ)*.

«Приглашаю 8 и 9 ноября всех в Запсибкомбанк на День ипотеки и рефинансирования!Мероприятие, которое пройдет во всех офисах банка, направлено, прежде всего, на тех клиентов, у которых уже оформлена ипотека другого банка и есть желание перевести ее в Запсибкомбанк под сниженную ставку 8,9%. Кроме того, в банке действует программа льготного кредитования под 5% годовых для семей, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился еще один ребенок. Рассмотрение заявок будет проходить в максимально короткие сроки, главное – иметь при себе необходимые документы по сделке или рефинансируемому кредиту. Подробную консультацию по списку необходимых документов можно получить заранее в любом офисе Запсибкомбанка», – отметил директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.