​Факторинг за пять кликов: получить финансирование через «Райффайзенбанк Факторинг Онлайн» стало еще проще

Райффайзенбанк обновил онлайн-платформу «Райффайзенбанк Факторинг Онлайн». Теперь клиенты смогут получить финансирование, всего лишь пять раз кликнув мышкой после входа в приложение.

«Мы убеждены, что клиентам важно совершать операции быстро и иметь возможность в кратчайшие сроки получить финансирование. Мы ценим время наших клиентов, поэтому улучшили нашу платформу, чтобы она своевременно отвечало потребностям. Теперь по некоторым дебиторам процесс получения финансирования сократился вдвое - с 10 до пяти кликов. Мы открыты к интеграции с дебиторами, которые стремятся сделать процесс взаимодействия с поставщиками более простым и удобным», - прокомментировал Андрей Захаров, руководитель направления по развитию факторинга Райффайзенбанка.

Речь идет о тех сделках факторинга без регресса, при которых дебиторы передают в Райффайзенбанк информацию о принятых ими поставках. Это избавляет поставщиков от необходимости делать это самим и ждать верификации поставок, а затем получения денежных средств. Такие сделки доступны с DIY-сетями, фуд-ретейлерами и крупными международными компаниями. Райффайзенбанк работает по такой схеме с начала года. К настоящему времени сумма таких сделок превысила 5 млрд рублей. Банк рассчитывает на рост числа дебиторов, которые заинтересованы в сотрудничестве по упрощенной схеме.

Райффайзенбанк по итогам 2018 года занимает 7-е место по размеру факторингового портфеля среди членов Ассоциации факторинговых компаний России. Помимо классических факторинговых продуктов с регрессом и без регресса Райффайзенбанк предлагает реверсивный факторинг и двухфакторный международный факторинг через международную факторинговую сеть Factors Chain International (FCI).