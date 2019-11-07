Компания «Россети Тюмень» расширила инфраструктурные возможности экономической столицы Югры

В Сургуте завершено строительство уникального для региона энергетического объекта. Компания «Россети Тюмень» (бренд АО «Тюменьэнерго») провела комплексное апробирование и готовит к вводу в эксплуатацию двухцепную кабельную линию 110 кВ «Победа – Сайма». Это единственная линия электропередачи такого класса напряжения и такой протяженности в кабельном исполнении, эксплуатируемая в ХМАО-Югре.

Новая линия электропередачи (протяженность каждой цепи 5 км) значительно повысит надежность электроснабжения Сургута, так как обеспечит полноценную резервную схему питания значительной части города.

Строительство этой кабельной линии обусловлено спецификой сетевой инфраструктуры Сургута. Электросети северной части города были построены в начале 80-х годов прошлого века, соответственно к настоящему времени не обеспечивали желаемого уровня надежности электроснабжения потребителей. К середине 2010-х некоторые линии электропередачи, в том числе ВЛ, соединяющая подстанции 110 кВ «Северная» и «Сайма», требовали обновления, но в силу технологических особенностей, проведение капитальных ремонтов на данной ВЛ было затруднено.

Чтобы усилить схему электроснабжения и исключить имеющиеся риски, была построена кабельная линия 110 кВ в двухцепном исполнении, соединившая переключательный пункт 110 кВ «Победа» и подстанцию 110 кВ «Сайма». Теперь работы на воздушной линии 110 кВ не повлияют на энергоснабжение потребителей. Это особенно важно с учетом расположения в этой части города многих учебных заведений, детских садов, учреждений здравоохранения и пиковой котельной.

Кабельная линия проложена в грунте на глубине 2 метров в железобетонных лотках и в защитных трубах из современных пластмасс, не поддерживающих горение. В них же проложены два кабеля ВОЛС емкостью 24 волокна. Для контроля и мониторинга состояния линии смонтирована система, которая собирает информацию о температуре кабелей 110 кВ по встроенному оптоволоконному проводнику с выводом информации на пульт термоконтроля. Такое решение применено в логике концепции «Цифровая трансформация 2030», разработанной в ПАО «Россети».

«Ввод в работу кабельной линии электропередачи «Победа – Сайма», которая станет одной из основных энергетических артерий города, безусловно, обеспечит дополнительную надежность и новые возможности для развития Сургута – крупного экономического центра ХМАО-Югры. Кроме того, это новый шаг в развитии городской инфраструктуры, позволяющий в условиях плотной городской застройки сократить площадь занимаемых земельных участков под объекты энергетики и обеспечить безопасность населения», – отмечает генеральный директор «Тюменьэнерго» Алексей Солдатенко.