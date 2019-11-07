​Виктор Сысун, Евгений Данников и депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев провели совместный прием граждан в Сургуте

В общественной приемной ЛДПР в Сургуте состоялся прием граждан по личным вопросам. На прием записалась женщина, многодетная мать, воспитывающая ребенка-инвалида. У жительницы остро стоит вопрос с обеспечением жильем. Ее семья стояла в различных очередях как льготная категория граждан на получение жилья по соцнайму. Два года назад администрация ей выделила участок под застройку, и сняла с очередей. Но так как выделенный участок без коммуникаций, то заявительница предложила вернуть обратно местным властям землю и просит восстановить ее в очереди на получение жилья по соцнайму. Депутаты попросили подготовить все необходимые документы, в том числе выписку из Росреестра, чтобы попытаться помочь гражданке на этом этапе восстановления ее права.

Вторым обратившимся на личный прием оказался молодой человек, который пришел за консультацией по своему страховому случаю. Его новый автомобиль побило градом, и человек пытается решить вопрос со страховой компанией. Депутаты проконсультировали его как в дальнейшем действовать.

«Люди избирают депутатов не только для того, чтобы они принимали законы, но и для помощи в защите их прав и интересов. Именно с обращения к своему депутату стоит начать решение проблемы, если человек считает, что без помощи власти уже не разобраться. Традиционно члены партии ЛДПР проводят встречи с избирателями не только в личных депутатских приемных, но и в общественных приемных партии. Здесь уже сложился, и работает эффективный механизм сотрудничества партии и депутатов, который позволяет решать множество проблем жителей. Важным направлением депутатской работы было и остается общение с избирателями и личное участие в жизни своего округа. Депутатский прием – это не только возможность решить проблему, которая волнует конкретного человека, но и залог эффективной законотворческой деятельности народного избранника: общение с избирателями помогает понять, как работают те или иные законы на практике. Именно поэтому минимум раз в неделю депутаты ЛДПР проводят приемы граждан, по возможности стараемся делать это чаще. Скажу одно – если человек сам звонит и просит записать его на прием, то мы встречаемся даже с одним гражданином и разбираемся в каждом конкретном случае», - рассказывает депутат, руководитель фракции ЛДПР в региональном парламенте Виктор Сысун.