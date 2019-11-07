В Тюменской области могут вырасти выплаты приемным семьям

Тюменские власти могут увеличить выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Тюменской областной Думы. Если депутаты одобрят проект, новый закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Сейчас на содержание ребенка дошкольного возраста приемные родители получают 12 500 рублей, а на содержание школьного возраста — 13 000 рублей. Правительство Тюменской области предлагает установить единый размер выплат в размере 13 481 рубль.

Из бюджета на эти цели уже заложены средства размеров в 683 миллиона рублей. По оценке правительства в приемных семьях находятся более четырех тысяч детей.