​В Тюменской области подвели итоги детской оздоровительной кампании

5 ноября на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Александр Моор, подвели итоги летнего отдыха детей.

Каждый год почти 34 тыс несовершеннолетних ребят отдыхает по бесплатным путевкам. Для части из них организуется отдых по программе софинансирования. В это числовходят дети с ОВЗ, сироты и дети из малообеспеченных семей.

Во время летней оздоровительной кампании в 2019 году в Тюменской области смогло отдохнуть 170 тыс. детей. Это больше прошлогоднего показателя на 15 тысяч. У всех лагерей есть паспорта антитеррористической защиты и контрольно-пропускной режим. Не было допущено массового заболевания детей. Питанию было уделено особое внимание.

«Оздоровительный эффект достигнут у 96 процентов попавших в программу детей. При росте общей численности ребят школьного возраста показатель охвата организованными формами отдыха и оздоровления составил 93 процента», – рассказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Для часто болеющих детей в регионе уже второй год проводится программа реабилитации, благодаря которой ребята могут отдохнуть в санаториях Тюмени и Крыма. За это лето в Крыму побывало примерно 2000 тюменцев. До конца года этот показатель увеличится на тысячу, а это на 700 человек больше, чем в 2018 году.

Помимо отдыха подростки смогут устроиться на подработку. По словам заместителя губернатора, в этом году появилось более 19 тыс новых рабочих мест. В основном они создавались в сферах ЖКХ и АПК. Ребята занимались благоустройством и озеленением территорий, работали делопроизводителями, рекламными агентами, помощниками воспитателя, вожатого, библиотекаря.