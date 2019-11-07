​В Югре спасатели ищут мужчину, который ушел на охоту и не вернулся

Югорские спасатели ищут мужчину 1972 года рождения, который пропал в районе реки Усарья в Кондинском районе. Предполагается, что мужчина мог отправиться на охоту и разместиться в охотничьей избушке.

«С 5 ноября поисковая группа учреждения «Центроспас-Югория» осуществляет розыскные мероприятия наземным способом с применением специальной техники, – сообщила пресс-служба казенного учреждения и напоминает, – Если вы собрались в лес, обязательно известите о своем походе родственников. Сообщите, в каком районе будете и когда планируете вернуться. Обратите внимание на то, какие крупные ориентиры находятся поблизости».

Напомним, что ранее в районе Нефтеюганска спасатели нашли тела двух рыбаков, пропавших 21 октября.