​Тюменские дороги в очередной раз стали самыми качественными в России

Тюменские дороги в третий раз признаны самыми качественными в стране. Об этом сообщили эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) по итогам проведенных в 2019 году рейдов.

В ходе работы специалисты проверяли качество отремонтированных дорог, в том числе по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», общее состояние улично-дорожной сети и безопасность на дорогах в 56 городах. А еще в 33 городах России была проанализирована доступность городской среды.

«В 2019 году в программу ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вошли все областные дороги. План ремонта на текущий год составил более 400 объектов общей протяженностью 500 км. Ремонтировались дороги не только в Тюмени: 54 населенных пункта Тюменского района (поселки, деревни и села) были включены в программу, отремонтировано 179 объектов общей протяженностью более 90 км», — заявили в пресс-службе Тюменской области

Напомним, что Тюмень также стала лидером в России по качеству работы общественного транспорта.