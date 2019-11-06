72 летальных исхода. Рост заболеваемости кори в Европе вырос в два раза

Заболеваемость корью в мире остается серьезной проблемой – рост начался в 2018 году и продолжился в 2019. Так за прошлый год в Европе было зарегистрировано более 82 000 заболеваний, 72 из которых закончились летальным сходом. В первом полугодии 2019 года соответствующий показатель достиг 90 000 случаев.

«Самая неблагополучная ситуация по кори в Украине, Грузии, Албании, Черногории, Греции, Румынии, Франции и ряде других стран», – отмечает пресс-служба Роспотребнадзора Югры со ссылкой на Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным на ноябрь 2019 года, в Югре от кори привито 26540 человек.

Напомним, в конце октября в Сургут привезли ребенка, зараженного корью. Однако в городе он пробыл недолго, буквально через час его увезли на Ямал.

Справка:

Корь – острое вирусное инфекционное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, общей интоксикацией, сыпью, поражением конъюнктив и верхних отделов респираторного тракта. Человеческий организм чрезвычайно чувствителен к вирусу кори: при контакте с больными люди, не привитые и ранее не болевшие корью, заболевают в 100% случаев. Заражение происходи от больного человека, который выделяет вирус во внешнюю среду и распространяется воздушно-капельным путем.