В Сургуте открылся новый центр лечения онкологии

В Сургуте на базе СОКБ заработал Центр амбулаторной онкологической помощи. Еще один открылся в окружной больнице Ханты-Мансийска. Их задача заключается в оперативном обнаружении онкологических заболеваний в одном месте в кратчайшие сроки.

Как пояснили СИА-ПРЕСС в пресс-службе Сургутской окружной клинической больницы, на полное обследование больного Центру дается 14 дней. За это время врачи должны определиться с диагнозом и направить пациента на специализированное лечение. При этом, по информации окружного депздрава, лечение в ЦАОП смогут проходить жители всех населенных пунктов региона, даже самых труднодоступных.

Кроме того, возможности первых Центров позволяют организовывать теле-консультации с ведущими медицинскими организациями России и дистанционно получать помощь по лечению людей с онкологией.

«Например, если у пациента имеется онко-процесс множественной локализации или носит нетипичный характер, то врачи смогут связаться с ведущими специалистами страны и получить заключение о наиболее эффективном методе лечения», — сказала главный врач БУ «Окружная клиническая больница» Елена Кутефа.

Открытие ЦАОП осуществляется в ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». В ближайшие годы подобные центры откроются еще в четырех муниципалитетах: Нефтеюганске (2020 год), Советском и Нягане (2021 год) и в Нижневартовске (2023 год).