​Лучшим представителям национально-культурных общественных организаций Лянтора вручены награды Думы района

4 ноября на праздничном мероприятии, посвящённом Дню народного единства, наградами Думы Сургутского района отмечены лучшие представители национально-культурных общественных организаций Лянтора.

Награждение прошло в Лянторе в рамках фестиваля межнационального согласия «Мы – Россияне!» на площадке КСК «Юбилейный». Председатель Думы района Анатолий Сименяк, поздравляя присутствующих c государственным праздником, отметил важность сохранения национальных культурных традиций: «Все мы – часть большой, дружной семьи Сургутского района. Кроме одной территории нас всех объединяет желание жить в мире и согласии! В этом наше единство и сила». А также поблагодарил участников и организаторов фестиваля и пожелал всем крепкого здоровья и успехов!