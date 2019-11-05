​ЛДПР в Югре отпраздновала День народного единства праздничными пикетами и митингами

4 ноября по всей стране отмечался праздник – День народного единства. Актив ЛДПР в крупнейших городах и районах отпраздновал вместе с жителями этот день.

В городе Нижневартовске прошел праздничный митинг организованный Ханты-Мансийским региональным отделением партии ЛДПР. В режиме «открытый микрофон» каждый желающий мог поздравить жителей с праздником. Участников мероприятия поприветствовал, и поздравил депутат Думы Югры, член фракции ЛДПР, координатор регионального отделения Евгений Данников: «Сегодня один из самых важных и значимых праздников для нашей страны, потому что именно в этот день несколько столетий назад русский великий народ отстоял, спас, защитил нашу страну. В период смуты связанной со смертью Ивана Грозного, перед которым трепетала вся Европа, с запада пришли враги, которые захотели воспользоваться ситуацией, и захватить нашу страну. Но на Волге восстал великий русский народ, сотни тысяч создали ополчение и под командованием Князя Пожарского отстояли Русь. Тогда разбежались все чиновники, бояре, а остался лишь только народ, который назначил новых руководителей, и создал новую династию. Я поздравляю вас всех с этим праздником. Я желаю мира, благополучия и успехов во всем. Помните свою историю. Передавайте ее своим внукам и правнукам. Как говорится, пока мы едины – мы непобедимы! Все вы знаете, что ЛДПР в Югре проводит ряд акций за возврат прямых выборов глав городов и районов. Потому что у нас забрали наше конституционное право избирать, и быть избранными. Присоединяйтесь к нам, только вместе мы можем что-то изменить. Еще раз всех с праздником!»

Сургутские либерал-демократы приняли партии участие в общегородском праздничном мероприятии по празднованию Дня народного единства. С поздравительной речью выступил координатор Сургутского городского местного отделения Петр Кузнецов. Так же депутат Думы Югры, руководитель фракции ЛДПР Виктор Сысун поздравил коллег с праздником, и вручил партийный билет новому члену партии.

Так же в городе Мегионе состоялся праздничный митинг в День народного единства. Активисты Мегионского отделения партии совместно с активом Нижневартовского местного отделения и депутатом Думы Югры Евгением Данниковым поздравили жителей города с праздником. Для детей, пришедших с родителями на митинг, были проведены праздничные эстафеты, и розданы шарики с символикой ЛДПР.

В Нижневартовском районе прошли праздничные одиночные пикеты. Координатор Нижневартовского районного отделения партии Максим Попов поздравил с праздником жителей п.г.т. Излучинск, активист партии Юлия Юдина поздравила сельчан в Корликах. Раздали региональную газету, небольшие сувениры: значки, шарики с символикой ЛДПР, флажки РФ, пожелали здоровья, благополучия и всего самого наилучшего.

Окружной депутат принял участие в праздничных мероприятиях в Нефтеюганске. В культурном центре «Юность» состоялся фестиваль Дружбы народов «Радуга». Участниками и гостями мероприятия стали представители разных национальностей и вероисповеданий. На фестивале были представлены русская, казахская, осетинская, татаро-башкирская, украинская, чувашская, узбекская, азербайджанская культурные традиции и творческие номера.

Депутат Думы Югры Игорь Винников, член фракции ЛДПР поздравляя югорчан с Днём народного единства, подчеркнул: «История неоднократно преподала нам уроки, от уровня усвоения которых зависит жизнь нашей страны, наша жизнь. Этот день и события, произошедшие несколько столетий назад, служат нам ещё одним напоминанием о том, что истинная сила государства заключается в его гражданах, движимых любовью к своей земле и объединённых общей целью жить в благополучии, мире и согласии».