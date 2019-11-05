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Глава Сургутского района призвал общественников активнее продвигать свои инициативы по благоустройству поселений

Фото: siapress.ru
Фото: siapress.ru

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой встретился с представителями шести общественных советов. Встречи прошли в рамках обновленного дня главы — впервые на беседу к руководителю муниципалитета собрались общественники из населенных пунктов Сургутского района, представители национально-культурных автономий, ветераны. Глава выслушал просьбы и предложения жителей по вопросам дорог и автобусов, переправ и мостов, благоустройства территорий, а также развития муниципалитета в целом.

В ходе прямого разговора выяснилось, что жители не пользуются всеми инструментами взаимодействия с районной администрацией — активные граждане не участвуют во многих публичных слушаниях по проектам благоустройства из-за недостаточной информированности. Например, люди не знали, что могут повлиять на план организации освещения, хотя все проекты строительства и благоустройства находятся в открытом доступе, в том числе на странице Андрея Трубецкого «Глава в районе» в социальных сетях.

В связи с этим руководитель муниципалитета высказал предложение о проведении школы общественных инициатив – это форум, на котором спикеры обучат жителей Сургутского района всем способам ведения диалога с властью, а также объяснят людям способы получения внебюджетного финансирования на общественно значимые проекты. Кроме того, Андрей Трубецкой сообщил, что будет проведена работа с главами поселений – они должны лучше информировать население о проектах, на которые люди могут повлиять своим мнением и замечаниями.

Помимо этого, глава Сургутского района напомнил, что ответственность за формирование комфортной среды лежит не только на администрации, но и на самих гражданах:

«Вы если видите, что ваш поселок проваливается по благоустройству, если у вас есть идеи, как это исправить, то как-то двигаться надо. Просто придите с идеями, возьмите главу поселения за руку и тащите к нам. Сейчас, к сожалению, инициатором практических всех объектов выступаю я, а не главы поселений и люди».

Среди инициатив, предложенных гражданами в ходе дня главы – конкурсы «Лучший Общественник Сургутского района» и «Сургутский район глазами детей». Общественники считают, что соревнования помогут развить гражданское общество в районе. Андрей Трубецкой поддержал эти инициативы и дал распоряжение муниципальным служащим подготовить условия конкурсов к сроку не позднее 1 апреля следующего года.

Другая инициатива, поддержанная главой района – восстановление памятника в Югане. Администрация поможет общественникам провести субботник, предоставив им технические средства, краску, плитку и другие материалы для приведения памятника в нормальный вид.

«Надо встречаться чаще, встреч с жителями много не бывает, особенно с общественными советами. В них вся квинтэссенция активных – в гражданском плане – жителей Сургутского района. Сегодня день особо насыщенный, общественники предложили ряд инициатив, которые нужно обязательно реализовать. Вопросы прозвучали, решения будут приняты, в том числе по финансовой поддержке», – подвел итоги дня главы Андрей Трубецкой.


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Сегодня в 14:21, просмотров: 206, комментариев: 0


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