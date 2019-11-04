Почти 60% процентов всех запасов нефти Сургутнефтегаза оказались нерентабельны для добычи

Больше половины запасов нефти Сургутнефтегаза нерентабельны для добычи – выгодны лишь 41 процент от всех запасов компании, то есть 548 миллионов тонн нефти. К такому выводу пришли журналисты Ведомостей, изучив данные итогов инвентаризации запасов от Минэнерго и Госкомиссии по запасам России (ГКЗ).

В ходе инвентаризации специалисты проверили 483 месторождения девяти крупнейших компаний России и 126 месторождений независимых компаний. Как выяснилось, средняя доля рентабельных запасов нефти в стране больше половины и составляет 65% (это 11,2 миллиард тонн нефти). Лидерами статистики оказались Русснефть и Татнефть, от которых Сургутнефтегаз отстает почти на 40 процентов.

Однако курс акций СНГ (как обычных, так и привилегированных) не меняется в свете таких новостей.

Напомним, ранее СИА-ПРЕСС писал, что акции Сургутнефтегаза растут и падают вне зависимости от новостей вокруг компании. Это связано с «кубышкой» (огромными денежными запасами), вокруг которых спекулянты и биржевые игроки строят всевозможные теории – Сургутнефтегаз может пустить свои триллионы на что угодно.