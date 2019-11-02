​В этом году в Югре сгорело более 4000 Га леса

В этом году в лесах Югры было потушено более четырех тысяч гектар леса. Пожароопасный сезон начался рано – первое возгорание сотрудники авиалесоохраны региона потушили 9 мая.

Всего специалисты в 2019 году потушили 214 обнаруженых лесных пожаров.

Для сравнения, в 2018 году в лесах региона было ликвидировано 226 возгораний, площадь которых составила более шести тысяч га.

Причиной пожаров в этом сезоне преимущественно стали природные условия - из 214 обнаруженных в лесах пожаров 149 возгораний возникли из-за гроз.