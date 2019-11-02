Полицейские из Радужного провели акцию, выведя на дорогу ангелочков и смерть

Полицейские из ГИБДД Радужного решили провети нестандартную профилактическую акцию для водителей. Они вывели на дорогу детей в костюмах ангелов, мужчину в образе смерти с косой и несколько людей с дорожными знаками и разичными плакатами ("не спеши, тебя ждут дома!" и прочие).

Как сообщается на сайте ГИБДД Радужного, участники призывали водителей рассчитывать только на себя, а не на ангела хранителя и всегда соблюдать правила дорожного движения, а именно - придерживаться установленного скоростного режима.