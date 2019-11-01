​Три поселения Сургутского района стали особенно хороши в тёмное время суток

29 октября благодаря архитектурно-художественному проекту, реализованному на средства местного бюджета, преобразились общественные пространства Солнечного (парк, улицы Сибирская, Космонавтов, Спортивная), Барсово (улицы Центральная, Апрельская, Сосновый бор, проезд Обской, стела на въезде и главная площадь) и Белого Яра (сквер и стадион).

Запуск освещения, конечно же, провели вечером, чтобы жители смогли оценить результаты труда и творческого замысла всех, кто работал над задачей благоустройства и безопасности улиц. Председатель Думы района Анатолий Сименяк, который принял участие в мероприятии, выразил надежду, что жители по достоинству оценят всю красоту этого проекта. И будут бережно относиться к установленным конструкциям, свет которых не только украшает поселения, но и способен настраивать на положительные мысли. Теперь, несомненно, у жителей будет на один повод больше совершать вечерние прогулки в любое время года.