​МегаФон построит сети для международной олимпиады по программированию

МегаФон обеспечит интернетом самых перспективных студентов-айтишников. В июне 2020 года в Москве впервые пройдет крупнейший студенческий чемпионат по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest). МегаФон стал цифровым партнером соревнований.

Оператор создаст инфраструктуру, необходимую для проведения финала международного чемпионата, и обеспечит его участников бесшовным Wi-Fi на всех площадках форума – в Манеже и гостиницах, где будут жить команды. Зарегистрировавшись на одной из площадок, участники получат доступ в интернет на все время проведения соревнований с 21 по 26 июня 2020 года.

Ключевое требование к сети – бесперебойность, так как задания участники выполняют на время. МегаФон построит резервный канал на другой географической трассе, чтобы обеспечить максимальную отказоустойчивость.

Чемпионат ICPC существует с 1977 года, ежегодно в региональных отборочных этапах по всему миру принимают участие 50 тысяч студентов более трех тысяч университетов. Команда из России на протяжении последних 8 лет занимает первое место.

«Чемпионат ICPC объединяет сообщества молодых программистов и создает продуктивную среду для обмена опытом и высококлассного командного взаимодействия. Для МегаФона большая честь поддержать финал международного чемпионата по программированию ICPC, участников которого можно безусловно назвать цифровыми гениями», – отмечает Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона.