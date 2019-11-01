​Райффайзенбанк выдал по программе семейной ипотеки 1,2 млрд руб

В рамках программы ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми Райффайзенбанк выдал кредитов на сумму 1,2 млрд руб. Эту сумму клиенты банка получили за четыре месяца действия программы, с июля по октябрь 2019 года. На данный момент ставка по этой программе в Райффайзенбанке составляет 4.99%.

«Программа ипотеки с господдержкой для семей с детьми позволяет повысить доступность желанной квартиры или улучшить жилищные условия. Мы видим стабильный интерес к программе со стороны клиентов с момента обновления условий в июне этого года», — поделилась Оксана Матюшенко, руководитель отдела сопровождения и развития обеспеченных ипотечных продуктов Райффайзенбанка.

Первоначальный взнос по программе должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для других регионов России — 6 млн рублей. Семьи, которые уже оформили ипотеку на приобретение недвижимости на первичном рынке жилья, могут рефинансировать свой кредит по новым условиям. Такая возможность есть и у тех заемщиков, которые ранее рефинансировали свои ипотечные кредиты в других банках.

Подробности о программе доступны на сайте банка.