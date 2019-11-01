​На трассе Тобольск – Тюмень в ДТП погибли два человек. Легковушку разорвало на части

На трассе Тобольск – Тюмень произошло крупное ДТП, в котором погибло два человека. Информация об инциденте появилось в городском сообществе «Типичный Тобольск».

По предварительным данным, столкнулась ВАЗ 21150 и грузовик Volvo.

Судя по опубликованным фотографиям от легковушки осталась, груда метала, не похожая на автомобиль.

В аварии погибли два человека.

Отметим, что в Сургуте в ДТП погибла женщина. Водитель трактор во время уборки снега сдавал назад и не заметил ее. В результате аварии она скончалась на месте происшествия.