Андрей Трубецкой поддержал инициативы общественников

Сегодня в Сургуте прошел день главы Сургутского Района Андрея Трубецкого. Жители района, состоящие в общественных советах, рассказали о проблемах своих населенных пунктов, а также предложили несколько идей по благоустройству. Такие встречи проводятся регулярно, однако в этот раз день главы района прошел в обновленном формате: с Андреем Трубецким встретились представители общественных советов из всех поселений.

Глава Сургутского района решил, что подобный формат работы нужно использовать чаще: «Встреч с жителями много не бывает, особенно с общественными советами. В них вся квинтэссенция активных – в гражданском плане – жителей Сургутского района». Также Андрей Трубецкой отметил, что встречи с общественниками и жителями района проводятся постоянно, поэтому озвученные вопросы не стали сюрпризом: «Это не разовая встреча, мы постоянно в полях и поселениях, вопросы, как называется, наболевшие. Сегодня же день особо насыщенный. Вопросы прозвучали, какие-то решения будут приняты, в том числе по финансовой поддержке. Сегодня общественники также предложили ряд инициатив, которые нужно обязательно реализовать, например, поддержать ветеранское движение».