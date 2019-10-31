Глава Сургутского района проверил ход ремонта на объектах в Русскинской

Накануне в деревне Русскинская глава сургутского района Андрей Трубецкой проверил как идет строительство и ремонт социальных объектов. Глава обратил внимание на спортивные площадки на территории школы, гостиницу «Дом заезжих» и музей имени А.П. Ядрошникова.

На устройство баскетбольной, волейбольной и спортивной площадок было выделено более 11 млн рублей. Это сделано в целях привлечения молодежи и учеников к спорту и здоровому образу жизни.

Вторым этапом реконструкции станет ремонт спортивного зала и подготовку стадиона с круговой беговой дорожкой и комбинированным футбольным полем. В 2020 году подрядчику предстоит сделать покрытие и провести работы по устройству газона. На это выделено более 16 млн рублей.

Как сообщил корреспонденту СИА-ПРЕСС директор русскинской школы Максим Яковинов, СК «СибирьСетьСтрой», занимавшаяся строительством площадок, хорошо выполнила свою работу. Теперь пора задуматься еще и о развитии киберспорта на территории деревни.

«Так как нынешняя молодежь больше заинтересована в интернете, я думаю, что это неплохая идея. В больших деревнях мы уже сделали, может, и в Русскинской пора?» – поддержал идею Андрей Трубецкой.

На остальных объектах все еще ведутся ремонтные работы: в гостинице чинят фасад здания, устанавливают новые двери и клеят обои, в то время как в музее проходит капитальный ремонт для дальнейшего размещения Центра национальных культур.