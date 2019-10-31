​Россиян в начале ноября ждет короткая рабочая неделя

Жители России отдохнут на один день больше – со 2 по 4 ноября включительно. Дополнительный выходной в понедельник будет предоставлен из-за празднования Дня народного единства.

Госдума напоминает о том, что работодатель имеет право привлекать сотрудников к работе в выходные или праздничные дни только в исключительных случаях. При этом от него потребуется специальное распоряжение и письменное согласие работника.

Однако есть и исключение – согласие сотрудника не спрашивается, если:

это творческие работники, сотрудники СМИ и работа в выходные прописана во внутренних документах, например, в договоре.

это сотрудники непрерывно действующих организаций

работа необходима для предотвращения или ликвидации катастроф и стихийных бедствий.

Также запрещается привлекать к работе в выходные или нерабочие праздничные дни беременных женщин и несовершеннолетних.

В случае, если сотрудник вышел на работу в выходной или праздничный день, то ему положен либо день отдыха, либо оплата за этот день как минимум в двойном размере. Если сотрудник пример решение выбрать другой день отдыха, то работу в выходной вам должны оплатить как за еще один рабочий день, а день отдыха оплате не подлежит.

В случае если права сотрудника нарушены, то следует обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. Сделать это можно, в том числе, в интернете на сайте онлайнинспеция.рф.