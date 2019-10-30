Какие современные тенденции в благоустройстве дворов?

Одной из главных тенденций последних лет является создание на территориях ЖК площадок для детей разных возрастов с современным игровым оборудованием. Такая организация пространства позволяет свести к минимуму риски конфликтов, которые порой случаются между старшими и младшими детьми.

Например, в жилых дома «Азбука» и «Клюква» предусмотрено создание площадок для малышей 1-6 лет и для детей от 6 до 11 лет. А для подростков будет обустроены спортивные площадки и турники. Еще одной новой «фишкой», пока являющейся редкостью, меловая доска, где дети смогу играть в крестики нолики, рисовать и учиться писать, играя на свежем воздухе.

Одним из трендов последних лет стало создание на территориях новостройки специальных велодорожек и лыжных трасс, а также дорожек для катания на роликах и скейтах.

В доме «Азбука», который находится в 30 микрорайоне большое внимание уделено безопасности во дворе. Проектом благоустройства предусмотрена концепция «двор без машин», а также видеонаблюдение.

Концепция «двор без машин» означает, что движение и парковка автомобилей на придомовой территории не предусмотрена. Все машины разместятся на специально оборудованном паркинге, который расположится по обе стороны дома за забором.

Помимо этого, войти во двор смогут только жители и их гости. Первые будут пользоваться ключом, для вторых предусмотрен домофон на калитке, чтобы позвонить в нужную квартиру.

Оставляйте заявку на сайте azbuka-surgut.ru и приходите на экскурсию, чтобы посмотреть двор в живую. Так же можно записаться по телефону 8 (3462) 55-03-15