​Жительницу Когалыма могут посадить на три года за ложный донос о изнасиловании

Женщина из Когалыма после конфликта со своим знакомым пошла в полицию и написала на него донос о изнасиловании.
В органах ее предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но это ее не остановило. Позже выяснилось, что «указанные заявительницей сведения являются вымышленными», а заявление было написано «на почве личных неприязненных отношений», отметили в прокуратуре Югры.
Сейчас ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.
Напомним, накануне в Нижневартовске задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины в подъезде.
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