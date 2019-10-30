​Жительницу Когалыма могут посадить на три года за ложный донос о изнасиловании

Женщина из Когалыма после конфликта со своим знакомым пошла в полицию и написала на него донос о изнасиловании.

В органах ее предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но это ее не остановило. Позже выяснилось, что «указанные заявительницей сведения являются вымышленными», а заявление было написано «на почве личных неприязненных отношений», отметили в прокуратуре Югры.

Сейчас ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

Напомним, накануне в Нижневартовске задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины в подъезде.