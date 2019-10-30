​В Радужном загорелся двухэтажный жилой дом

В Радужном (город в Югре) произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Огонь охватил около 100 квадратных метров.
«На момент прибытия первого подразделения шел дым из окна одной из квартир. В результате обгорели две квартиры», – заявили сотрудники МЧС.
Из-за происшествия жителям 24 квартир пришлось временно разместиться у друзей и родственников. «Одна семья размещена в гостинице за счёт средств администрации города», – рассказала глава города Наталья Гулина.
К тушению были привлечены пять единиц техники и 25 спасателей.
Что готовит «Городской культурный центр» ко Дню народного единства? Директор Ванда Болотнова и режиссер Александр Стойко // ONLINE 31 октября в 11.00