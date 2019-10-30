​В Радужном загорелся двухэтажный жилой дом

В Радужном (город в Югре) произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Огонь охватил около 100 квадратных метров.

«На момент прибытия первого подразделения шел дым из окна одной из квартир. В результате обгорели две квартиры», – заявили сотрудники МЧС.

Из-за происшествия жителям 24 квартир пришлось временно разместиться у друзей и родственников. «Одна семья размещена в гостинице за счёт средств администрации города», – рассказала глава города Наталья Гулина.

К тушению были привлечены пять единиц техники и 25 спасателей.