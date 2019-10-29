В Югре спасатели эвакуировали 67 человек из кафе, в котором загорелся мангал

Накануне в Урае из кафе «Планета» на улице Магистральной спасатели эвакуировали 67 человек, которые отмечали свадьбу. Причиной спасательной операции стал пожар в мангальной зоне, сообщает «Центроспас-Югория».

Среди пострадавших только девушка 1994 года рождения, она отравилась угарным газом в подсобном помещении. Ее увезли на карете скорой помощи.

Очаг возгорания был на кухне. Ни огонь, ни дым не успели распространиться в банкетный зал, поэтому люди не заметили пожар, и эвакуация для них стала сюрпризом. Посетители кафе покинули зал без паники.