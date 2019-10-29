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Лизинг по «франшизе»: Райффайзен-Лизинг запустил онлайн-платформу для работы с малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями

Работа через платформу значительно упростит процесс получения транспортных средств (автотранспорт, самоходная и специальная техника, прицепы, полуприцепы и так далее) в лизинг для малых предприятий и ИП.

Главное новшество – возможность подключения лизинговых брокеров к платформе, что позволит клиентам подписывать договоры лизинга прямо в автосалоне. Для рынка это уникальная услуга - до сих пор никто из лизинговых компаний такую услугу не предоставлял.

«Мы намерены сфокусироваться на развитии нового для нас канала – работе по брокерской схеме. Это в некотором роде франшиза – внешние брокеры получат доступ к нашей платформе и смогут прямо на месте, будь то автосалон или офис клиента, в течение нескольких минут получить решение от Райффайзен-Лизинг о возможности финансирования. При этом брокер сможет не только озвучить решение клиенту, но и сразу же подписать с ним договоры лизинга, что существенно сократит сроки проведения сделки. Мы видим большой потенциал такой схемы работы и планируем подключить значительное количество профессиональных брокеров. Малые предприятия и ИП заинтересованы в быстром получении решения по лизингу, а Райффайзен-Лизинг, являясь одним из ведущих игроков рынка с сильным брендом, предлагает клиентам помимо скорости качественный сервис и конкурентные условия», - прокомментировал Александр Бобылёв, генеральный директор ООО «Райффайзен-Лизинг».

Еще одно преимущество платформы – система автоматизированного лизинга. Процесс принятия решения полностью автоматизирован и в большинстве случаев займет всего лишь несколько минут.


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Сегодня в 11:33, просмотров: 166, комментариев: 0


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