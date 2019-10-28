​«МТС» восстановил связь для своих абонентов в Югре

Сотовый оператор «МТС» устранил все проблемы со связью, которые возникли сегодня в Югре и на Ямале. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе телекоммуникационной компании.

«Связь во всех регионах России сейчас восстановлена полностью. Для абонентов доступны звонки и интернет», — пояснила менеджер по связям с общественностью филиала ПАО «МТС» в Свердловской области Ксения Балашова.

Информацию о компенсациях для клиентов, которые остались без связи почти на четыре часа, в компании пока не уточняют.

Отметим, в такой же ситуации оказались пользователи сети «Мотив». Сотовая связь у ее абонентов отключилась, однако на данный момент ситуацию удалось разрешить, и связь восстановлена.

Напомним, ранее представители «МТС» заявили, что затруднения в работе сети произошли в связи с обрывом волоконно-оптической линии связи.