​Абоненты МТС жалуются на отсутствие связи по всей Югре

Абоненты телекоммуникационной компании «МТС» в Югре пожаловались на сбой в связи. Судя по данным портала downdetector.ru, определяющего сбои в работе операторов, без мобильной сети остались жители ХМАО и ЯНАО. Кроме того, на карте замечены сбои в Екатеринбурге, Москве и частично в Санкт-Петербурге.

«В связи с обрывом ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи – прим. ред.) у некоторых абонентов в ХМАО могут наблюдаться кратковременные затруднения с мобильными сервисами. Работы по восстановлению уже ведутся», – рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС менеджер по связям с общественностью Филиал ПАО «МТС» в Свердловской области Ксения Балашова.

Пользователи «МТС» оставляют многочисленные жалобы на полное отсутствие связи. Также замечены сбои в работе банковских терминалов.

Специалисты пока не могут указать точные сроки, когда связь будет восстановлена, но отметили, что делают все возможное для устранения проблем.