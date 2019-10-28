​Общественники Сургутского района получили почти три млн рублей на социальные проекты

За 2019 год три проекта из Югры стали победителями конкурса президентских грантов, в результате чего на реализацию социальных проектов в Сургутский район было привлечено 2 991 000 рублей. Это стало результатом работы представителей администрации района в рамках помощи некоммерческим общественным организациям (НКО) в части создания проектов на государственные гранты.

«Мы ездим по поселениям Сургутского района с установочным семинаром «От идеи до гранта», который позволяет погружать всех участников процесса в обучение логического построения проектов, которые потом мы заявляем на три вида конкурсов: президентский, губернаторский грант, а также субсидии Сургутского района», — заявила начальник отдела взаимодействия с общественными и политическими организациями, казачеством управления общественных связей и информационной политики администрации Сургутского района, автор семинара «От идеи до гранта» Русалина Валова.

Отметим, что на этих собраниях присутствуют как представители НКО, так и жители поселений.

Автор семинара Русалина Валова также отметила, что в сравнении с 2018 годом видна положительная динамика в данном направлении. Так, в 2019 году из Сургутский район было подано 14 проектов на губернаторский грант. 25 октября уже будут известны результаты.

В этом году администрацией Сургутского района была проведена конкурсная субсидия по четырем направлениям. Последнее такое мероприятие состоялось в августе этого года, когда были подведены итоги по направлению ЗОЖ. Сургутский районом было выплачено 6 350 000 рублей.

«По инициативе главы Сургутского района Андрея Трубецкого был открыт наш ресурсный центр для развития и поддержки НКО на территории района. У нас не мало активных и талантливых людей которые могут воплотить свои идеи в различных областях, но возможно некоторые из них еще не подозревают, что могут реализовать свой потенциал через открытие НКО, а кто-то просто не знает, как организовать весь процесс с правовой, бухгалтерской точки зрения», — подчеркнула директор МАУ «Ресурсный информационный центр Сургутского района» Елена Подосян.

Заместитель начальника управления общественных связей и информационной политики администрации Сургутского района Елена Алферова подчеркнула, что самыми популярными направлениями среди населения стали: спорт, национальные вопросы, а также социальная сфера, в частности поддержка культурных учреждений.