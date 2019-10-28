​ВТБ и СурГУ будут развивать финансовую грамотность югорчан

Банк ВТБ и Сургутский государственный университет (СурГУ) подписали соглашение о сотрудничестве по развитию финансовой грамотности как среди учащихся, так и жителей региона в целом. Соглашение будет реализовываться в соответствии со Стратегией повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы.

В настоящее время ВТБ и СурГУ готовят план совместных мероприятий для разных категорий населения. Они будут проводиться при участии Регионального ресурсного центра повышения уровня финансовой грамотности населения ХМАО — Югры.

Ближайшим таким мероприятием станет региональный форум по финансовой грамотности. На нем планируется представить образовательный симулятор ВТБ и СурГУ — «тренажер» для студентов-экономистов на основе стандартного рабочего места банковского сотрудника.

Управляющий ВТБ в ХМАО Владимир Шевелев отметил: «ВТБ придерживается клиентоориентированного подхода, и нам важно, чтобы югорчане разбирались в многообразии финансовых инструментов, получали от них максимальную выгоду и знали правила безопасного их использования. Уверен, что соглашение с нашими партнерами станет отличным подспорьем в достижении этой цели».

Справка:

Сургутский государственный университет – крупнейшее высшее учебное заведение в ХМАО-Югре. Он состоит из шести разнопрофильных институтов (государства и права; экономики и управления; гуманитарного образования и спорта; естественных и технических наук; политехнического; медицинского).