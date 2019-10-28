В Сургуте пройдёт творческая школа «Новые имена Югры»

В двух городах округа, Сургуте и Нягани, с 29 октября по 3 ноября будет проходить окружная творческая школа «Новые имена Югры».

54 талантливых ученика из различных школ и колледжей искусств вместе со своими педагогами смогут улучшить свое мастерство по специальностям фортепиано, флейта, скрипка, баян, виолончель и изобразительное искусство.

«Основная цель Творческой школы – выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей в сфере культуры и искусства автономного округа и повышение профессионального уровня преподавателей детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций», – поделилась пресс-служба Сургутского музыкального колледжа.

В качестве педагогов приглашены знаменитые артисты, художники, солисты и профессора, среди которых Олег Худяков, Сергей Олейников, Полина Федотова, Евгений Брахман и др. В течение шести дней они будут проводить мастер-классы, концерты и творческие вечера. Все ученики смогут получить рекомендации от профессионалов, которые поделятся с ними своими исполнительскими секретами и обсудят с педагогами будущий репертуар.

Концерты могут посетить все желающие. 29 октября музыкальный колледж приглашает на открытие мероприятия и насладиться пением солистов местной филармонии Ренаты Валиевой и Петра Мазурика. С 30 октября по 2 ноября сургутяне могут посмотреть выступления приглашенных мастеров искусств Евгения Брахмана, Натальи Гринес, Олега Худякова, Татьяны Панихиной и Александра Тростянского. 3 ноября будет закрытие школы, на котором выступит сургутский ансамбль народных инструментов «Ларец» и участники программы «Новые имена Сургута».