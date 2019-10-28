В России могут переименовать «плацкарт» и «купе» билеты

В январе 2020 года понятия «плацкарт» и «купе» могут быть переименованы в «эконом» и «бюджет». Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на генерального директора федеральной пассажирской компании (ФПК) Петра Иванова.

По его словам, для вступления в силу нововведений понадобится переходный период. Для начала новые названия появятся на сайте.

«В данном случае слишком большое количество нормативных документов, в которых фигурируют другие понятия. И адаптировать под нашу маркетинговую политику уйдет достаточно много времени. Какое-то время - переходный период. Нам бы хотелось уйти от этого (существующих названий - прим. ТАСС)», – заключил глава ФПК.

Напомним, что в настоящее время в российских поездах существуют вагоны плацкарт, купе, СВ, люкс и вагоны с местами для сидения.