Utair откроет прямые рейсы из России в Саудовскую Аравию

Авиакомпания Utair открывает новое направление — из России в Саудовскую аварию. Прямые рейсы начнут действовать уже в этом году, продажа билетов стартует в ноябре. Об этом рассказал вице-президент Utair по маршрутной сети Дмитрий Белоконь. Регулярный рейс из Махачкалы в Джидду открывается совместно с компанией «Марва-Тур».

По словам представителя авиакомпании Utair, решение об открытии рейса связано с появлением в стране туристических виз. «Это религиозная страна, которая много десятилетий не пускала туристов», — уточнил он.

Также вице-президент отметил, что открытие новых рейсов авакомпания производит почти каждый месяц. «Если мы понимаем, что у нас получится регулярно загружать самолет как минимум на 80%, мы открываем новое направление», — заявил Белоконь.

«Мы рады объявить об открытии прямого регулярного авиасообщения с королевством в то время, когда проходят переговоры президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абдул-Азизом. С облегчением визового режима и введением Королевством туристических виз для граждан 49 стран, в том числе для россиян, данное направление стало еще более востребованным», — говорил ранее генеральный директор «Марва-Тур» Булат Курбанов.