В Екатеринбурге в ДТП с фурой пострадала семья из Сургута

В Екатеринбурге в четверг на ЕКАД между Московским и Серовским трактами в аварии пострадала семья из Сургута. Как сообщает портал E1.RU, сургутяне ехали домой на новом автомобиле Jeep, остановились в пробке, когда в них на большой скорости врезалась фура "Магнита".

От удара машина влетела в KIA, а затем Jeep выбросило на встречку, где он столкнулся с Fiat.

Как сообщает ГИБДД Екатеринбурга, водитель грузовой машины уснул за рулем.

Сургутяне в больнице с различными травмами, но их жизни ничего не угрожает.

Фото: E1.RU