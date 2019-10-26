Для жителей Тюменской области создают «Единую карту жителя»

Правительство Тюменской области и АО «Национальная система платежных карт» 24 октября подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого на базе карты «Мир» для жителей Тюменской области создадут «Единую карту жителя Тюменской области». Она объединит в себе возможности платежной, транспортной и социальной карты.

Подобные карты уже имеются и положительно зарекомендовали себя в Москве, Санкт-Петербурге, Башкортостане и Мордовии, а также в ряде крупных городов России.

В настоящее время идет сбор предложений участников в проект дорожной карты.