Глава Сургутского района встретится с жителями, желающими реализовать какие-либо проекты в муниципалитете

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой 31 октября встретится с жителями и представителями общественных организаций, желающими реализовать какие-либо проекты. «Возможно, у вас есть проект. Он связан с Сургутским районом, и вы очень хотите его реализовать. Это может быть про район в целом или про отдельное место в отдельном поселении. Нам интересно все», — сообщается в группе «Глава в районе» в соцсети.

На встрече Трубецкой ознакомится с предложениями, и поможет найти возможность реализации проекта.Мероприятие пройдет в администрации на Энегельса 10. Необходимо предварительно записаться по телефону 526-567.