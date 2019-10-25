​Госдума предлагает ввести административные наказания за выброшенных животных

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды предложил ввести административное наказание за выброшенных животных. Такая поправка может быть внесена в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которую сейчас готовит Правительство. Об этом рассказал в своем «Инстаграме» председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Помимо этого, комитет предлагает привлекать виновных к ответственности за: