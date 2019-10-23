Более 2 тысяч югорчан хотят стать «Лидерами России»

С момента старта заявочной кампании на конкурс управленцев «Лидеры России» подано более 150 тысяч заявок из всех регионов России и 60 стран мира.

Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров. До конца заявочной кампании остается меньше недели.

«Меньше недели осталось до окончания приема заявок на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». На сегодняшний день мы получили 151 586 заявок из всех регионов России и 60 стран мира. Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. Помимо основного конкурса в этом году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров. – «28 октября уже начнется дистанционный этап». Участники должны будут пройти ряд тестов, которые проверяют интеллектуальные способности, общие знания, управленческую готовность и потенциал».

Югорчане в числе активных участников третьего сезона всероссийского конкурса. Вызов лучшим управленцам уже бросили 2236 жителей региона. В их числе Виктор Лучинин из Югорска. В прошлом году он стал полуфиналистом, сейчас перед ним стоит задача выйти в финал. По его словам, «Лидеры России» – это рывок для карьерного развития.

«Благодаря конкурсу я получил знания, знакомства с новыми интересными людьми, рывок для карьерного развития. Очень запомнился ретест: приблизительно 20% людей, приехавшие на полуфинал, уехали. Нужно было повторить за четыре часа то, что мы делали в течение двух месяцев без перерывов, просто сидя за компьютером. Рядом был только паспорт. Допустимое отклонение результата — максимум в 10%. Я в эти проценты попал. Было очень волнительно», — сказал Виктор Лучинин.