​Эксперты рассказали, на какие коммунальные проблемы россияне жалуются чаще всего

Эксперты некоммерческой организации «ЖКХ Контроль» составили рейтинг самых распространенных проблем, которые волную россиян, пишет «Российская газета».

Чаше всего жалобы поступали на неудовлетворительное состояние, содержание и текущий ремонт многоквартирного дома (1203 жалобы). Вторую строчку рейтинга заняла проблема неправильного начисления платы за коммунальные услуги (993 жалобы). Замыкает тройку самых распространенных проблем неквалифицированное управление многоквартирными домами (765 жалоб).

Кроме того, в список попали следующие проблемы:

капитальный ремонт (674 жалобы);

неудовлетворительное благоустройство придомовой территории (479 жалоб);

обращение с твердыми коммунальными отходами (363 жалобы);

низкое качество коммунальных услуг (363 жалобы).

Рейтинг составлялся по итогам третьего квартала 2019 года на основе жалоб, которые поступили в организацию «ЖКХ Контроль».