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​Будни и радости Угута: какие преобразования ждут село?

Депутаты Думы района провели выездные слушания, которые состоялись 18 октября в Угуте – в одном из дальних и крупных поселений района. Традиционно этот формат работы начинается с осмотра объектов, влияющих на уровень качества жизни населения.

Народных избранников встречали в Центре досуга и творчества. Именно с этого объекта и планировалось начать работу. Ремонт, который должен вернуть тепло в единственное учреждение культуры, близится к завершению. Чердачное перекрытие и почти всё здание – утеплены, остались центральная часть внешней стены, цоколь и укладка полового покрытия внутри помещения.

Далее депутатам предстояло оценить качество новой автомобильной дороги по переулку Купеческий: на ремонт дорожного полотна из казны района выделялось 6 000 000 рублей. Проехав по участку, Анатолий Сименяк отметил, что дорога сделана хорошо. «В этом году в селе был ремонт ещё четырёх улиц на 30 миллионов рублей. Считаю, что для Угута это приличные объёмы. Здесь хорошие дороги, потому как недропользователи существенно помогают в этом деле», – добавил он. Улучшение состояния автодорог в поселении планируется продолжить. На очереди – реконструкция Львовской и Сибирской улиц. Как рассказал глава села Андрей Огородный, помимо ровной дороги, жителям Львовской улицы нужен тротуар: они каждый день идут по своим делам прямо по проезжей части. Это небезопасно.

Следующий объект, на котором побывали парламентарии, находится недалеко от переулка Купеческий. Свернув с дороги налево, можно увидеть строящееся одноэтажное здание с бело-красным фасадом. Здесь, впервые в истории села, возводится спорткомплекс с универсальным игровым залом. Народные избранники проходят внутрь, чтобы оценить текущую работу исполнителя. Сейчас это пока пустое внушительное прямоугольное пространство, но скоро оно примет окончательный вид современного спортивного сооружения. Подрядчик называет председателю Думы района окончательный срок строительства – 5 ноября 2019 года. Но на этом работы на территории спорткомплекса не закончатся: ещё планируется установка детской площадки с мягким покрытием, чтобы у маленьких жителей села было больше мест, где они могут поиграть. Бюджету муниципального образования стоимость объекта обошлась в 45 миллионов рублей. После сдачи в эксплуатацию, строение будет передано на баланс администрации района.

Анатолий Сименяк уверен, что угутяне оценят новые возможности для ведения активного и здорового образа жизни: «Как мы увидели, спорткомплекс строится в сроки. В этом году, возможно, подрядчик запустит его в эксплуатацию. Появится дополнительный зал, где жители смогут заниматься физкультурой и можно будет проводить различные соревнования местного уровня».


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Сегодня в 13:50, просмотров: 264, комментариев: 0


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