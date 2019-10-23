В Сургуте при поддержке Агентства стратегических инициатив открылась «Точка кипения»

В сургутском госуниверситете открылась «Точка кипения» – проект, задача которого – стимулировать рост технологических команд в российских регионах.

Церемония открытия проекта началась с видео приветствия специального представителя президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, генерального директора автономной некоммерческой организации «Платформа НТИ» Дмитрия Пескова: «Приветствую вас в «Осеннем навигаторе» и, пользуясь случаем, приглашаю принять участие в программе «Зимнего острова» на базе образовательного центра «СИРИУС», который состоится в начале декабря. Мы надеемся, что каждый университет, который вошел в нашу сеть сможет использовать «Точку кипения» не только как дополнительное пространство для проведения различных мероприятий, но и для того, чтобы у каждого студента вашего вуза появилась вторая образовательная траектория».

Каждый, кто посетит «точку» должен сначала пройти специальное тестирование, после чего он получит рекомендации о программах и учебных курсах, которые помогут ему в дальнейшем развитии.

Те университеты, которые сегодня входят в «Точки кипения», готовы реализовывать масштабные задачи по образовательным программам в области искусственного интеллекта и другим инициативам.

- От имени губернатора автономного округа Натальи Комаровой, членов окружного правительства хотел бы поздравить Сургутский госуниверситет, всех преподавателей, студентов с открытием первой в Югре «Точки кипения». Я бы очень хотел, чтобы здесь зародилось как можно больше полезных проектов, которые бы помогли в решении насущных для Югры вопросов. Например, в части доступности оказания медицинской помощи или предложений по повышению комфортности среды, эффективной работе автотранспорта. Словом, вас ждет большая серьезная работа, ну а мы в свою очередь постараемся, чтобы во всех вузах округа в скором времени появились такие инновационные площадки, - поздравил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Всеволод Кольцов.

Символом открытия стал светофор. Программу разработал студент 3 курса Политехнического института Антон Осипов. При нажатии на кнопку устройство загорается зеленым светом, тем самым символизируя открытый доступ в точку кипения СурГУ.

Завершилась торжественная часть подписанием двустороннего соглашения о сотрудничестве Сургутского госуниверситета и платформы НТИ в рамках организации деятельности и развития пространства коллективной работы «Точки кипения». Далее для гостей и участников провели увлекательную экскурсию по лекториуму, коворкингу и залу для групповых работ. Именно здесь будут проходить проектные сессии, семинары, мастер-классы, хакатоны, а итогом этой плодотворной работы станут проекты мирового уровня.